.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام ساوثهامبتون

  • الخط
من لقاء توتنهام ساوثهامبتون

توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام ساوثهامبتون

لندن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

سقط فريق توتنهام في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه ساوثهامبتون خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز كريستال بالاس على نوريتش سيتي 3- صفر ووست هام على واتفورد 4 - 1.

وتقدم ساوثهامبتون بهدف سجله جيمس وارد براوس في الدقيقة 25 وتعادل توتنهام بهدف سجله هاري كين في الدقيقة 41 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد محمد ساليسو لاعب ساوثهامبتون في الدقيقة 39.

ورفع توتنهام رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس، فيما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز كريستال بالاس على نوريتش سيتي بثلاثة أهداف نظيف سجلها أودوسون إدوارد في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء وجون فيليب ماتيتا في الدقيقة 38 وجيفري شلوب في الدقيقة 42.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد نوريتش سيتي عند عشر نقاط في المركز العشرين الأخير.

وفي المباراة الثالثة، فاز وست هام على واتفورد 4 -/ 1.

وسجل أهداف وست هام توماس سوسيك في الدقيقة 24 وسعيد بن رحمة في الدقيقة 29 ومارك نوبل في الدقيقة 58 من ركلة جزاء ونيكولا فلاسيتش في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدف واتفورد إمانويل دينيس في الدقيقة الرابعة.

ورفع وست هام رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد واتفورد عند 13 نقطة في المركز السابع عشر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الإمارات توافق على استخدام لقاح سينوفارم القائم على البروتين كجرعة معززة الإمارات توافق على استخدام لقاح سينوفارم القائم على البروتين كجرعة معززة
شاهد.. عراك ولكمات بين النواب تحت قبة البرلمان الأردني شاهد.. عراك ولكمات بين النواب تحت قبة البرلمان الأردني
الأكثر قراءة
الكاميرا ترصد واقعة مثيرة بين امرأة ورجل دين إيراني الكاميرا ترصد واقعة مثيرة بين امرأة ورجل دين إيراني
بدء توطين وظائف 3 قطاعات في السعودية الخميس المقبل بدء توطين وظائف 3 قطاعات في السعودية الخميس المقبل
الشرطة البريطانية تعتذر لعائلة لاعب اتحاد جدة السابق بعد مقتله الشرطة البريطانية تعتذر لعائلة لاعب اتحاد جدة السابق بعد مقتله
قصة أشهر رافض للقاح في أوروبا.. وكيف توفي بكورونا قصة أشهر رافض للقاح في أوروبا.. وكيف توفي بكورونا
وفاة الممثل السوري محمد الشماط.. أحد أبطال وفاة الممثل السوري محمد الشماط.. أحد أبطال "باب الحارة"
بدءاً من اليوم.. موجة أمطار تجتاح هذه المدن السعودية بدءاً من اليوم.. موجة أمطار تجتاح هذه المدن السعودية
قبل أن تذهب
محادثات أميركية روسية في جنيف.. قريبا
محادثات أميركية روسية في جنيف.. قريبا
اكتشف المزيد