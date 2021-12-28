كورونا يواصل ضرب برشلونة.. ألبا ثالث الضحايا

أعلن برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء، إصابة ظهيره الأيسر جوردي ألبا بكوفيد-19 وبالتالي سيغيب عن مواجهة ريال مايوركا يوم الأحد.

واللاعب البالغ عمره 32 عاما هو ثالث لاعب من برشلونة يصاب بكورونا خلال فترة عيد الميلاد بعد ثنائي الدفاع كليمو لينغليه وداني ألفيش.

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وقال النادي في بيان: أصيب جوردي ألبا بكوفيد-19 ليغيب عن المران يوم الثلاثاء.. اللاعب في صحة جيدة ويخضع للعزل الذاتي في منزله.

ويحتل برشلونة، الذي كانت آخر مباراة خاضها في الدوري أمام إشبيلية في 21 ديسمبر، المركز السابع في الترتيب برصيد 28 نقطة من 18 مباراة.