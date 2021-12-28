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مبابي: لن أذهب إلى ريال مدريد.. أريد الاستمتاع بميسي

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مبابي ميسي
مبابي وميسي في صورة سابقة

مبابي: لن أذهب إلى ريال مدريد.. أريد الاستمتاع بميسي

العربية. نت

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كشف كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، أنه لن ينتقل إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ولفت إلى أنه يرغب بالاستمتاع باللعب بجانب زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال المهاجم الفرنسي في تصريحات تلفزيونية لمحطة "سي إن إن" يوم الثلاثاء: سأبذل قصارى جهدي للفوز بدوري الأبطال والدوري والكأس، كنت صادقا في الصيف الماضي برغبتي في الانتقال إلى مدريد، لكنني حاليا سعيد بالبقاء، وأريد الفوز بكل شيء هذا الموسم.

وينتهي العقد الحالي للاعب البالغ من العمر 23" عامًا" في 30 يونيو المقبل.

ولدى سؤال اللاعب الفائز بكأس العالم مع فرنسا في 2018 عما إذا كان سيلعب مع ريال مدريد الموسم المقبل، أجانب ضاحكا: الشيء الوحيد الذي يدور في ذهني حاليا هو الفوز على ريال مدريد في دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

وبشأن اللعب بجانب ميسي ونيمار في النادي الفرنسي، علق: إنه لمن دواعي سروري أن أقول لأبنائي وأصدقائي أنني لعبت مع ميسي، علينا أن نستمتع معه في باريس، إنها لحظة رائعة في تاريخ اللعبة.

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