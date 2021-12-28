وفاة شقيق مارادونا بأزمة قلبية

نعى نابولي يوم الثلاثاء هوجو مارادونا، الشقيق الأصغر لأسطورة النادي الإيطالي السابق دييغو، الذي فارق الحياة بعد عام من وفاة شقيقه، عقب إصابته بأزمة قلبية عن عمر "52 عاما".



وكان هوغو لاعبا محترفا لكرة القدم أيضا وانضم إلى دييغو في نابولي عام 1987 في عمر "18 عاما".



وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن هوغو توفي بمنزله قرب نابولي.



وتوفي دييغو مارادونا الذي يصنف ضمن أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ عن عمر "60 عاما" في نوفمبر 2020 عقب أزمة قلبية.



وقال نابولي في بيان: تعازي رئيس النادي أوريليو دي لاورنتيس ونائبه إدواردو دي لاورنتيس ومسؤولي النادي والجهاز الفني واللاعبين وكل عائلة نابولي إلى عائلة مارادونا عقب رحيل هوغو الحزين.



وعجز هوغو عن ترك بصمة في نابولي ولعب لأندية أخرى مثل أسكولي ورايو فايكانو خلال تنقله بين أوروبا وأميركا الجنوبية واليابان.

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