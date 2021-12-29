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بيسيرو يتولى تدريب نيجيريا بعد أمم إفريقيا

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بيسيرو
بيسيرو خاض العديد من التجارب حول العالم

بيسيرو يتولى تدريب نيجيريا بعد أمم إفريقيا

أبوجا - رويترز

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عُين البرتغالي جوزيه بيسيرو مدربا جديدا لمنتخب نيجيريا يوم الأربعاء لكنه لن يتولى القيادة في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الشهر المقبل.

وأقالت نيجيريا المدرب الألماني غرينوت رور قبل أسابيع على انطلاق كأس الأمم في الكاميرون وتسلم المدير الفني للاتحاد أغوستين إغوافون القيادة بصفة مؤقتة.

وقال الاتحاد النيجيري للعبة في بيان: بعد دراسة متأنية دعمت اللجنة التنفيذية مقترحا بتعيين جوزيه بيسيرو مدربا جديدا للنسور الخضر.

وأضاف الاتحاد النيجيري أن كأس الأمم، التي تقام بين التاسع من يناير والسادس من فبراير، ستسمح لبيسيرو بتأسيس علاقة عمل مع إغوافون الذي سيستعيد منصبه كمدير فني للاتحاد عقب البطولة.

ودرب بيسيرو فرق سبورتنغ وبورتو البرتغاليين والهلال السعودي والأهلي المصري والشارقة والوحدة الإماراتيين ومنتخبي السعودية وفنزويلا ضمن تجارب أخرى عديدة.

وتنافس نيجيريا في المجموعة الرابعة بكأس الأمم برفقة مصر والسودان وغينيا بيساو.

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