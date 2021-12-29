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تأجيل مباراة إيفرتون ونيوكاسل بسبب الإصابات وكورونا

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إيفرتون نيوكاسل
من مباراة سابقة بين الفريقين

تأجيل مباراة إيفرتون ونيوكاسل بسبب الإصابات وكورونا

ليفربول - رويترز

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تأجلت مباراة إيفرتون وضيفه نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس بعدما قال النادي الزائر إنه لا يملك عددا كافيا من اللاعبين بسبب حالات كوفيد-19 والإصابات.

وذكر نيوكاسل في بيان: ظهرت نتائج إيجابية لكوفيد-19 بين عدد من اللاعبين وأعضاء بالطاقم عند إجراء الفحوص الروتينية في الأيام الماضية بينما يعاني العديد من اللاعبين من إصابات خلال فترة مزدحمة للغاية بالمباريات.

وأضاف: وبناء عليه تقدم نيوكاسل بطلب رسمي إلى الدوري الممتاز لتأجيل مباراة الخميس في غوديسون بارك ووافق مجلس رابطة الدوري.

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