تأجيل 6 مباريات في الدوري الأسترالي

كشفت رابطة الدوري الأسترالي لكرة القدم يوم الأربعاء، أن ست مباريات أخرى تأجلت بسبب حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتأجلت مباريات سنترال كوست مارينرز ضد ماكارثر الجمعة ونيوكاسل جيتس ضد ملبورن سيتي يوم السبت وملبورن فيكتوري ضد برزبين رور يوم الأحد.

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وأعلنت الرابطة كذلك تأجيل مباريات في الخامس من يناير بين ولنغتون فينكس وبرزبين رور وماكارثر أمام بيرث غلوري وملبورن سيتي ضد أديليد يونايتد.

وقالت الرابطة في بيان: اهتمامنا الأساسي هو صحة وسلامة جميع اللاعبين والإداريين وعائلاتهم، سنواصل العمل مع جميع الأندية المعنية لتأكيد الجدول الجديد للمباريات المؤجلة في أقرب وقت ممكن.