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تأجيل 6 مباريات في الدوري الأسترالي

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سيدني ملبورن
من مباراة سابقة في الدوري الأسترالي

تأجيل 6 مباريات في الدوري الأسترالي

سيدني - رويترز

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كشفت رابطة الدوري الأسترالي لكرة القدم يوم الأربعاء، أن ست مباريات أخرى تأجلت بسبب حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتأجلت مباريات سنترال كوست مارينرز ضد ماكارثر الجمعة ونيوكاسل جيتس ضد ملبورن سيتي يوم السبت وملبورن فيكتوري ضد برزبين رور يوم الأحد.

وأعلنت الرابطة كذلك تأجيل مباريات في الخامس من يناير بين ولنغتون فينكس وبرزبين رور وماكارثر أمام بيرث غلوري وملبورن سيتي ضد أديليد يونايتد.

وقالت الرابطة في بيان: اهتمامنا الأساسي هو صحة وسلامة جميع اللاعبين والإداريين وعائلاتهم، سنواصل العمل مع جميع الأندية المعنية لتأكيد الجدول الجديد للمباريات المؤجلة في أقرب وقت ممكن.

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