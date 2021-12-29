ستيرلنغ: ساوثغيت "وحّد" المنتخب الإنجليزي

أبدى المهاجم الإنجليزي رحيم سترلينغ تقديره للمدرب غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، لدوره في توحيد المنتخب على مدار الأعوام الخمسة الأخيرة.

وعاش المنتخب الإنجليزي واحدا من أسوأ أيامه في البطولات الكبرى عندما خرج من منافسات كأس أوروبا (يورو 2016) على يد المنتخب الأيسلندي المصنف في المركز 34 على العالم والذي يمثل دولة يبلغ عدد سكانها فقط 330 ألف نسمة.

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وقال سترلينغ في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" : بعد البطولة الأوروبية في فرنسا عام 2016 واجه المنتخب ضغوط سيئة حقا، وكانت فترة صعبة حقا استمرت لعامين متتاليين. فالمنتخب لم يكن يتمتع بالثقة.

وتابع: عندما جاء غاريث، حاول حقا أن يجعلنا نفهم أن هذه هي الحسرة، لكن كيف سنغيرها؟ ونطور الفريق كوحدة واحدة.



وأوضح سترلينغ: نرغب في فعل الأشياء بشكل جماعي. السمة الرئيسية لهذا الفريق تتمثل في أنه يندمج بشكل كبير عندما يتعلق الأمر بالبناء.

واستقال روي هودسون من تدريب المنتخب الإنجليزي عقب تلك الهزيمة المحرجة وتولى المهمة ساوثغيت، المدرب السابق لميدلسبره، في الوقت الذي كان يتولى فيه تدريب منتخب الشباب (تحت 21 عاما)، وحل مكان سام ألارديس الذي تولى المنصب لمدة 67 يوما فقط.

وبعدها، أحرز المنتخب الإنجليزي المركز الرابع في كأس العالم 2018 وقد كان أول وصول للمنتخب إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم خلال 28 عاما، كما وصل إلى نهائي يورو 2020 التي أقيمت في وقت سابق من العام الجاري.

وسيخوض المنتخب الإنجليزي نهائيات كأس العالم 2022 في العام المقبل، كواحد من بين المرشحين للقب.