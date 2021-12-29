ضربة موجعة لريال مدريد.. إصابة كورتوا وفينيسيوس بكورونا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء، إصابة أربعة لاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا.

وقال النادي العاصمي في بيان صحافي: يعلن ريال مدريد إصابة كل من الحارس تيبو كورتوا إلى جانب لاعبي الوسط فالفيردي وكامافينغا، إلى جانب المهاجم فينيسيوس بفيروس كورونا.

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وكان ريال مدريد قد فقد في الفترة الماضية كلا من إيسكو وألابا وماركو أسينسيو، الويلزي غاريث بايل، البرازيليين رودريغو ومارسيلو، الكرواتي لوكا مودريتش والأوكراني أندري لونين، إضافة إلى مساعد المدرب الإيطالي دافيدي أنشيلوتي، نجل المدرب كارلو أنشيلوتي، بسبب الفيروس.