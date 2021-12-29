.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

كلوب: كلمات ماديسون أفقدت صلاح التركيز.. فضاعت الجزائية

  • الخط
صلاح
النجم المصري أهدر أول جزائية في الدوري الإنجليزي منذ أكثر من 4 أعوام

كلوب: كلمات ماديسون أفقدت صلاح التركيز.. فضاعت الجزائية

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يرى يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي أن جيمس ماديسون لاعب ليستر تسبب بتشتيت ذهن النجم المصري محمد صلاح ما جعل الأخير يهدر ركلة الجزاء التي حصل عليها فريقه في المباراة التي انتهت 1-0 لمصلحة ليستر يوم الثلاثاء.

وأهدر محمد صلاح ركلة جزاء تصدى لها كاسبر شمايكل حارس ليستر وارتدت إلى صلاح الذي لعبها برأسه وارتطمت بالعارضة.

وقال كلوب عن ذلك بعد المباراة: لا أستطيع لوم محمد صلاح على إهدار ركلة الجزاء، لكن ماديسون كان يتحدث إليه قبل تنفيذ الجزائية لتشتيت ذهنه، وهذا أمر يفعله الجميع دائماً.

وواصل: محمد صلاح عادة ما يسجل من علامة الجزاء، لكن اليوم لم يفعل ذلك، تلك اللقطة تشبه ما حدث في المباراة كاملة.

وكانت ركلة الجزاء التي أهدرها صلاح هي الاولى له منذ أكثر من 4 أعوام، والثالثة في مسيرته مع الفريق الأحمر، إذ أضاع ركلة جزاء أمام هدرسفيلد تاون في موسم 2017-2018، وأمام أتلتيكو مدريد في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم الحالي

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
حيلة ليفربول للضغط على محمد صلاح.. بديل في الصورة حيلة ليفربول للضغط على محمد صلاح.. بديل في الصورة
توقعات محبطة لعام 2022.. فيروس قاتل جديد يهدد البشرية توقعات محبطة لعام 2022.. فيروس قاتل جديد يهدد البشرية
الأكثر قراءة
شاهد.. صاعقة من السماء تصطاد رجلا في الشارع شاهد.. صاعقة من السماء تصطاد رجلا في الشارع
القبض على المفحط الذي تسبب في إصابة معلمة ووفاة ابنتيها القبض على المفحط الذي تسبب في إصابة معلمة ووفاة ابنتيها
داعش العراق يذبح مدير جوازات مدينة الأعظمية و3 من أصدقائه داعش العراق يذبح مدير جوازات مدينة الأعظمية و3 من أصدقائه
نبأ سار من أميركا بشأن مصابي أوميكرون نبأ سار من أميركا بشأن مصابي أوميكرون
مبابي: لن أذهب إلى ريال مدريد.. أريد الاستمتاع بميسي مبابي: لن أذهب إلى ريال مدريد.. أريد الاستمتاع بميسي
شاهد.. عبدالله السدحان يتعرض لإصابة بالغة في الوجه شاهد.. عبدالله السدحان يتعرض لإصابة بالغة في الوجه
قبل أن تذهب
كندا تفرض قيودا أكثر شدة لمواجهة الانتشار السريع لأوميكرون
كندا تفرض قيودا أكثر شدة لمواجهة الانتشار السريع لأوميكرون
اكتشف المزيد