كورونا يصيب أرتيتا للمرة الثانية

تأكد غياب المدير الفني، ميكيل أرتيتا، عن فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم خلال المباراة أمام مانشستر سيتي في أول أيام العام الجديد، بعدما كشفت الفحوص إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

ويخضع المدرب الإسباني الآن للعزل الصحي ولن يتمكن من قيادة فريقه في الملعب خلال المباراة المقررة على ملعب استاد الإمارات في أول يناير المقبل.

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وذكر نادي أرسنال في بيان: ميكيل أرتيتا سيغيب عن مباراتنا أمام مانشستر سيتي في اليوم الأول من العام الجديد بعد ظهور نتائج إيجابية لفحص كوفيد-19، يخضع للعزل طبقا للإرشادات الحكومية ونتمنى له التعافي".

وكان أرتيتا قد أصيب بعدوى كورونا في مارس 2020، وقد تسببت الجائحة حينها في توقف منافسات كرة القدم الإنجليزية.