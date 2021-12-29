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مدرب المغرب: برشلونة لا يحترم كأس إفريقيا

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عبدالصمد الزلزولي برشلونة
خليلوزيتش انتقد موقف برشلونة من مشاركة المغربي الزلزولي في أمم إفريقيا

مدرب المغرب: برشلونة لا يحترم كأس إفريقيا

العربية. نت

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هاجم البوسني وحيد خليلوزيتش مدرب المنتخب المغربي نادي برشلونة الإسباني بسبب لاعبه عبد الصمد الزلزولي متهما النادي الكتالوني بأنه لا يحترم كأس إفريقيا، لكنه أبدى ثقته في حضور المهاجم الشاب للبطولة الإفريقية التي تنطلق في التاسع من يناير المقبل.

وقال خليلوزيتش في تصريحات لموقع "سبورت كلوب" الصربي: الموهبة التي يمتلكها الزلزولي رائعة ولا تصدق، أعتقد أنه سيعيش مسيرة مميزة.

وتابع: عبد الصمد لم يرفض تمثيل منتخب المغرب مطلقًا، نادي برشلونة يسبب هذه المشاكل حول انضمامه لأنه لا يحترم بطولة إفريقيا بما يكفي.

وأضاف: أنا متأكد من حضور اللاعب لمعسكرنا قبل البطولة، بالرغم من المشاكل التي أحدثوها إلا أنني واثق أن برشلونة سيتعامل مع الأمر بحكمة.

واختتم حديثه بمدح لاعبه الشاب: راهننا على قدراته لأننا في حاجة إلى لاعب مهاري مثله.

وانطلق معسكر "أسود الأطلس" يوم الثلاثاء في المغرب إذ خاضوا حصتين تدريبيتين، وسيخوضوا مثلهما يوم الأربعاء استعدادًا للمعترك الإفريقي المقبل في الكاميرون.

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