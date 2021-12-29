"نيوم" شريك للسوبر الإسباني.. و"البحر الأحمر" راعٍ رئيسي

أعلنت وزارة الرياضة السعودية يوم الأربعاء، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن شركة "نيوم" ستكون شريكا أساسيا فيما ستكون شركة البحر الأحمر راعياً رئيسياً لبطولة كأس السوبر الإسباني والتي ستقام في السعودية للمرة الثانية خلال الفترة من 12وحتى 16 من يناير المقبل.

وكشفت وزارة الرياضة السعودية عن التفاصيل المتعلقة بالرعاية لهذا الحدث عبر حسابها الرسمي على موقع"تويتر" للتواصل الاجتماعي.

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ويشارك في هذه النسخة من البطولة أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو، حيث تقام البطولة بنظام المربع الذهبي، وستقام مباريات الدور قبل النهائي يومي 12 و13 يناير، على أن تقام المباراة النهائية يوم 16 من الشهر ذاته.