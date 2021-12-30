توخيل: من السذاجة الحديث عن قدرتنا على الفوز بالدوري

أكد الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي، أنه من السذاجة الحديث عن قدرة فريقه على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن نالت عدوى كورونا والإصابات من الفريق.

وسقط تشيلسي في فخ التعادل 1 - 1 مع ضيفه برايتون مساء الأربعاء ليتسع الفارق مع المتصدر مانشستر سيتي إلى ثمان نقاط.

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ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن توخيل قوله: أي فريق آخر مكتمل الصفوف والجميع يشارك في التدريبات يصبح لديه القوة الكاملة لتجاوز هذه المسابقة.

وأضاف: من السذاجة التفكير في قدرتنا على القيام بمهامنا بعيدا عن فيروس كورونا والإصابات والتركيز على اللعب فقط، والجميع سيكون ساذجا لو اعتقد أن هناك إمكانية لفعل ذلك دون وجود 23 لاعبا جاهزا.

ولدى سؤاله عما إذا كان الدوري الإنجليزي الممتاز فقد جزءا من نزاهته من خلال معاملة كل فريق بطريقة مختلفة فيما يخص ملف فيروس كورونا، قال: هذه حقيقة وعلينا أن نتأقلم مع متطلبات الوضع الذي نعيشه.

وأشار: كافحت بقوة للفوز على برايتون، لا أعرف ما الذي يمكنني أن أتوقعه من لاعبي فريقي فيما يخص الناحية الجسدية والقوة أو دقائق المشاركة، لا أحد يعرف لأننا لم يسبق وأن قمنا بأمر مشابه.

وختم توخيل بالقول: سأحمي فريقي، بإمكاننا اللعب بشكل أفضل ولكننا في حاجة إلى القائمة بأكملها على مدار أسابيع وأسابيع.