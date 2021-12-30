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غوارديولا: لن أصدق أي شخص

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غوارديولا مدرب مانشستر سيتي

غوارديولا: لن أصدق أي شخص

مانشستر - د ب أ

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أكد الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي أن الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لم ينته بعد.

وجاءت تصريحات غوارديولا بعد الفوز على ملعب برنتفورد بهدف دون رد مساء الأربعاء، ليوسع سيتي الفارق مع تشيلسي أقرب ملاحقيه في الصدارة إلى ثمان نقاط وبفارق تسع نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثالث.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن غوارديولا قوله بعد تحقيق سيتي الفوز العاشر على التوالي: لقد فزنا بالمباراة ونخوض مسيرة جيدة، لكننا مازلنا في أواخر ديسمبر.

وأضاف: تتبقى الكثير من المباريات، نتفوق بفارق ثمان نقاط لكن هناك 54 نقطة أخرى متبقية، ولا يزال هناك الكثير من المباريات الصعبة المتبقية.

وأشار المدرب الإسباني: لن أصدق أي شخص يقول إن الأمر حسم بالفعل، تشيلسي وليفربول أكثر من مجرد فريقين استثنائيين.

وختم غوارديولا بالقول: حققنا هذا الفارق ليس بسبب إهدارهما للنقاط ولكن بسبب تحقيقنا عشرة انتصارات متتالية، لكن لا يزال يتبقى 54 نقطة.

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