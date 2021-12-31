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كلوب يعلن 3 إصابات بكورونا في ليفربول

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كلوب مدرب ليفربول

كلوب يعلن 3 إصابات بكورونا في ليفربول

لندن - رويترز

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قال يورغن كلوب مدرب ليفربول يوم الجمعة إن ثلاثة لاعبين والمزيد من أفراد الطاقم المعاون أصيبوا بكوفيد-19 قبل مواجهة تشيلسي لكن من السابق لأوانه مطالبة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتأجيل المباراة.

وقرر الدوري بالفعل تأجيل 18 مباراة حتى الآن بسبب تفشي كوفيد-19 والإصابات في العديد من الأندية.

وقال كلوب للصحفيين قبل مواجهة الأحد في لندن: لدينا ثلاث حالات جديدة لكوفيد-19 في الفريق والمزيد من الحالات في الطاقم المعاون لذلك لا نعيش أفضل لحظاتنا حاليا. ليس بوسعي الكشف عن أسماء المصابين لأن الفحوصات لم تكتمل وأيضا نتائج المسحات لكنكم ستعرفون يوم الأحد من خلال قائمة المباراة.

وردا على سؤال إذا كان يتعين على ليفربول طلب تأجيل المباراة قال كلوب: ليس الآن لكن من يدري؟. لم يسبق أبدا أن شهد الفريق تفشيا للفيروس بحيث يكون هناك 10 أو 15 لاعبا مصابا. نتعامل مع الأمر بشكل يومي. يشبه اليانصيب كل صباح. لا تعرف حقا ما الذي سيحدث بعد عدة ساعات.

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