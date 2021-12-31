مالديني: على ميلان الانتقال من "سان سيرو" للنجاح

قال باولو مالديني المدير الفني لميلان يوم الجمعة إن الانتقال المقترح للنادي من ملعب سان سيرو المؤجر بالاشتراك مع إنتر ميلان والبالغ عمره 95 عاما أمر ضروري لضمان نجاح الفريقين في المستقبل.



وسيتم وضع التفاصيل النهائية للاستاد الجديد للناديين، والمستوحى من تصميم كاتدرائية دومو دي ميلانو ليحل محل استاد جوسيبي مياتزا ليصبح ملعبا للناديين، العام المقبل.



وتم الكشف عن المشروع المسمى "الكاتدرائية" الأسبوع الماضي وتديره شركة بوبيلوس، وهي الشركة المعمارية التي شيدت ملاعب كرة قدم في لندن مثل استاد ويمبلي واستاد الإمارات في أرسنال واستاد توتنهام هوتسبير.

وقال مالديني، الأكثر مشاركة في المباريات مع ميلان عبر التاريخ، لمجلة سيتي الإيطالية: إذا تحدثنا عن الذكريات، من أكثر مني يمكن أن يتألم بسبب هذا التغيير المهم؟. إذا كنا نريد عودة ميلان وإنتر إلى أعلى مستويات الكرة الأوروبية وكتابة قصص جميلة مثل التي كتبت في سان سيرو، يتعين علينا فقط الانتقال لملعب جديد. لا توجد بدائل. هذا الانتقال ليس رأيا إنه حقيقة مؤكدة. لا أريد محو الماضي الرائع. لكنني فقط أريد التطلع للأمام. إنها الطريقة التي أعيش بها حياتي.



وأضاف مالديني الذي أشرف على تطوير ميلان داخل وخارج الملعب بعد فترة مضطربة منذ تتويجه بلقب الدوري اخر مرة عام 2011 أنه قد لا يكون في النادي الذي قضى فيه مسيرته الكروية بالكامل حينها.