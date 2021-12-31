مانشستر يونايتد يستعيد الانتصارات.. ويطارد أرسنال

استعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وصالح جماهيره في ختام مبارياته بالمسابقة العريقة خلال عام 2021، بعدما حقق فوزا سهلا 3 - 1 على ضيفه بيرنلي، مساء الخميس، في المرحلة العشرين للبطولة.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 31 نقطة من 18 مباراة في المركز السادس بترتيب المسابقة، بفارق 4 نقاط خلف آرسنال، صاحب المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، الذي خاض 19 لقاء.

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في المقابل، توقف رصيد بيرنلي، الذي تكبد خسارته السابعة في البطولة خلال الموسم الحالي، مقابل فوز وحيد و8 تعادلات، عند 11 نقطة، في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، بفارق نقطتين خلف مراكز الأمان، ومازال يمتلك 4 لقاءات مؤجلة.

وجاءت أهداف المباراة الأربعة في الشوط الأول، حيث افتتح سكوت مكتوميناي التسجيل ليونايتد في الدقيقة الثامنة، قبل أن يأتي الهدف الثاني عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز بن ميي، لاعب بيرنلي هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 27.

وأضاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثالث ليونايتد في الدقيقة 35، مسجلا هدفه الثامن في البطولة هذا الموسم، بفارق 7 أهداف خلف المصري محمد صلاح، متصدر ترتيب هدافي المسابقة، فيما تكفل آرون لينون، بإحراز هدف بيرنلي الوحيد في الدقيقة 38.

بتلك النتيجة التي تحققت في آخر مباريات الدوري الإنجليزي في العام الحالي، أعاد يونايتد البسمة لوجوه جماهيره، التي شعرت بخيبة أمل كبيرة، عقب تعادل الفريق المخيب 1 - 1 مع نيوكاسل يونايتد (المتعثر) في لقائه الماضي بالمسابقة، والذي جاء عقب فوز الفريق في لقاءاته الثلاثة السابقة.