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"فيفا" يعلن انسحاب أوكلاند من مونديال الأندية

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كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

"فيفا" يعلن انسحاب أوكلاند من مونديال الأندية

زيورخ - د ب أ

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الجمعة، أن نادي بيراي من تاهيتي سيشارك في بطولة كاس العالم 2021 للأندية المقررة في الإمارات، وذلك بعد انسحاب أوكلاند النيوزيلندي من المشاركة في البطولة.

وذكر الفيفا في بيان نشره عبر موقعه على الإنترنت أنه بعد تبادل الحديث بين الفيفا ونادي أوكلاند والاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم وكذلك اتحاد أوقيانوسيا، جرى إبلاغ الفيفا بأن تأخر إعادة فتح الحدود في نيوزيلندا بسبب جائحة كوفيد-19 وكذلك إعادة فرض إجراءات العزل والحجر الإلزامية للعائدين إلى نيوزيلندا، اضطرت أوكلاند للانسحاب من المشاركة في البطولة.

وأضاف الفيفا أنه نتيجة لذلك، يشارك بيراي في مونديال الأندية ممثلا لأوقيانوسيا.

وسينضم بيراي بذلك في قائمة المشاركين في مونديال الأندية إلى مونتيري المكسيكي (كونكاكاف) وتشيلسي الإنجليزي (يويفا) وبالميراس البرازيلي (كونميبول) والهلال السعودي (الاتحاد الآسيوي) والأهلي المصري (الكاف) وكذلك الجزيرة الإماراتي ممثل الدولة صاحبة الضيافة.

وتقام كأس العالم للأندية في الإمارات خلال الفترة ما بين الثالث و12 من فبراير المقبل.

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