إصابة كلوب بفيروس كورونا وغيابه عن مباراة تشيلسي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن يورغن كلوب مدرب ليفربول سيغيب عن مواجهة فريقه ضد مضيفه تشيلسي بعد نتيجة إيجابية مشتبه بها.

وسيقود المدرب المساعد بيباين لايندرز الفريق باستاد ستامفورد بريدج في غياب كلوب الذي دخل العزل الذاتي بعد ظهور أعراض متوسطة عليه.

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وقال ليفربول في بيان: الكشف على الفريق الأول لم يُظهر أي عينات إيجابية جديدة سوى الحالات الثلاث التي أعلن عنها كلوب مساء الجمعة، عينات ثلاثة أعضاء في الطاقم التدريبي جاءت بنتائج إيجابية مشتبه بها.



ويوم الجمعة، أعلن كلوب إصابة ثلاثة لاعبين بالإضافة إلى أعضاء في الطاقم التدريبي بالعدوى وأضاف أنه من المبكر طلب تأجيل المباراة.

وقامت رابطة الدوري بتأجيل 18 مباراة، من بينها مواجهة ليفربول ضد ليدز يونايتد في 26 ديسمبر ، منذ الشهر الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا وإصابات في الأندية.



وغاب فيرجيل فان ديك وتياغو ألكانتارا وفابينيو وكرتيس جونز عن ليفربول بسبب كورونا. وعاد الرباعي إلى التدريب في وقت سابق من الأسبوع الماضي.



ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 41 نقطة من 18 مباراة متأخرا بنقطة واحدة عن تشيلسي الذي خاض 19 مباراة.