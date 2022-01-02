أرسنال ينتقد حكم الفيديو بعد الخسارة أمام سيتي

طالب ألبرت ستويفنبرغ مساعد مدرب أرسنال والحارس آرون رامسديل بالمزيد من الاتساق في متابعة الشاشة الجانبية والتشاور مع حكم الفيديو المساعد للتحقق من احتساب ركلات الجزاء وذلك بعد الخسارة 2-1 أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

وتقدم أرسنال بهدف بوكايو ساكا، وأدرك سيتي التعادل من ركلة جزاء احتسبت بداعي وجود خطأ من غرانيت تشاكا ضد برناردو سيلفا وعقب متابعة اللقطة في شاشة جانبية بالملعب. وسجل رودري هدف الفوز لحامل اللقب في الوقت بدل الضائع.

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وقال ستويفنبرج إن أرسنال، الذي خاض آخر نصف ساعة بعشرة لاعبين بسبب طرد المدافع جابرييل، حُرم من "ركلة جزاء واضحة" بعد تدخل من الحارس إيدرسون ضد مارتن أوديغارد في الشوط الأول. ورغم ذلك لم يذهب الحكم ستيوارت أتويل لمتابعة اللقطة في الشاشة الجانبية.

وقال الرجل الذي تولى المسؤولية بعد غياب المدرب ميكل أرتيتا بسبب إصابته بكوفيد-19: أعتقد أنها ركلة جزاء واضحة، أو على الأقل كانت تستحق مراجعة من الحكم للتحقق، هذا حدث في الشوط الثاني في ركلة جزاء المنافس وهو ما يوضح الافتقار للاتساق في الموقف.

وكرر رامسديل كلمات مدربه وقال إن هناك "الكثير من الإيجابيات" يمكن الاستفادة منها بعد هذه النتيجة رغم أنه يعتقد أنه كان ينبغي على الحكم مراجعة لقطتي ركلتيالجزاء في الشاشة الجانبية.

وقال رامسديل: يرتبط كلامي بركلتي الجزاء.. لا يوجد اتساق في قرار الذهاب إلى الشاشة ومراجعة اللقطة، خلال اللعب نفسه لم يحتسب الحكم أي ركلة جزاء لكن قيل له بمتابعة لقطة واحدة. ركلة جزاء المنافس غير واضحة لكن قيل له بالذهاب ومتابعتها وقرر احتسابها.