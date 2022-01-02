إصابة كيليني بفيروس كورونا

تلقى يوفنتوس ضربة قوية قبل مواجهة نابولي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا الأسبوع بعد إصابة القائد جورجيو كيليني بفيروس كورونا يوم السبت.



ويستضيف يوفنتوس منافسه نابولي يوم الخميس المقبل مع استئناف البطولة عقب العطلة الشتوية.



ويحتل الفريق القادم من تورينو المركز الخامس برصيد 34 نقطة من مباراة متأخرا بخمس نقاط عن نابولي ثالث الترتيب.



وقال يوفنتوس في بيان: كيليني يخضع للإجراءات المتبعة ودخل العزل بالتوافق مع بروتوكول الصحة المعمول به.



وقالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 141262 حالة إصابة بعدوى كوفيد-19 يوم السبت مقابل 144243 حالة الجمعة فيما تراجعت حالات الوفاة إلى 111 مقابل 155.

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