بعد تصريحاته المثيرة.. استبعاد لوكاكو من قائمة تشيلسي

كشفت تقارير إعلامية بريطانية أن مهاجم تشيلسي روميلو لوكاكو استبعد من تشكيلة النادي اللندني التي ستواجه ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة لقدم في وقت لاحق يوم الأحد بعد أن صرح بأنه غير سعيد بوجوده في ستامفورد بريدج.

وانضم لوكاكو إلى تشيلسي قادما من إنتر ميلان الإيطالي في أغسطس الماضي في صفقة قياسية للنادي بلغت قيمتها 97.5 مليون جنيه إسترليني.

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وقال لوكاكو لشبكة "سكاي" التلفزيونية في إيطاليا الأسبوع الماضي إنه غير سعيد في تشيلسي تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل وعبر عن أمله في العودة إلى ناديه السابق إنتر ميلان مستقبلا.

ووصف توخيل تصريحات المهاجم البلجيكي الدولي بأنها "غير مناسبة".

وقال الألماني توخيل للصحفيين: بالطبع نحن لا تعجبنا هذه التصريحات لأنها ستجلب لغطا غير مرغوب فيه وهي غير مناسبة، يمكننا النظر في الأمر وفهم ما يجري.. ويمكن بحث أي أمور خلف الكواليس إذا كان ذلك ضروريا.

وأحرز لوكاكو سبعة أهداف في 18 مباراة خاضها في جميع المنافسات خلال الموسم الحالي.

ويحتل تشيلسي المركز الثاني بين فرق الدوري الممتاز برصيد 42 نقطة من 20 مباراة ويتفوق بنقطة واحدة على ليفربول الثالث في القائمة والذي لعب 19 مباراة.