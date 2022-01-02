.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بوكيتينو: مبابي ناضج.. وريال مدريد لن يؤثر عليه

  • الخط
مبابي
مبابي أكد رغبته بالاستمرار مع النادي الباريسي

بوكيتينو: مبابي ناضج.. وريال مدريد لن يؤثر عليه

باريس - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أقنع كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، مدربه ماوريسيو بوكيتينو أنه لن يتأثر بشائعات الانتقالات، إذ يقاتل النادي للإبقاء على اللاعب مع الفريق وعدم الانتقال لريال مدريد.

وكان مبابي (23 عاماً) هدفا للريال في أغسطس الماضي، ويتوقع أن يقوم الريال بمحاولة ضم اللاعب مرة أخرى، خاصة وأنه يتبقى في عقده أقل من ستة أشهر.

وسيبقي بوكيتينو، المدير الفني، تركيزه على الأمور التي تحدث في أرض الملعب، خاصة وأن المفاوضات بشأن عقد اللاعب ليست من اختصاصه. ويمكن لمبابي أن يرحل عن الفريق في صفقة انتقال حر، ولكن سان جيرمان يأمل أن يتوصل لاتفاق لتمديد عقد اللاعب بشروط مربحة.

وقال بوكيتينيو في مؤتمر صحفي يوم الأحد : أعتقد أن أوضاع التعاقد في كرة القدم تؤثر فقط عليك إذا كنت غير ناضج بدرجة كافية، كيليان مبابي ناضج، ونعلم الظروف الموجودة هنا. لا نعتقد أنه ستكون هناك مشكلة. كلنا نأمل أن يبقى مبابي في النادي لعدة سنوات، ولكن هناك طرفين يتخذان القرار.

وأكد : نتمنى أن يواصل كيليان مبابي تقديم نفس الأداء الذي يقدمه، وأن يكون هناك حل إيجابي للجميع.

وقال مبابي إنه لا توجد لدي أي نية للرحيل عن النادي في منتصف الموسم، مما يعني أن بإمكان سان جيرمان أن يبني خططه عليه لنهاية الموسم.

ويتصدر سان جيرمان الدوري الفرنسي، كما تأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كورونا بعامه الثالث.. فاوتشي: هذا ما يجب التركيز عليه كورونا بعامه الثالث.. فاوتشي: هذا ما يجب التركيز عليه
وفاة شقيق كاظم الساهر إثر وعكة صحية مفاجئة وفاة شقيق كاظم الساهر إثر وعكة صحية مفاجئة
الأكثر قراءة
فيديو ولا أغرب.. أسماك تتساقط من السماء فيديو ولا أغرب.. أسماك تتساقط من السماء
الصحة السعودية: منحنى كورونا يرتفع بشكل كبير في المملكة الصحة السعودية: منحنى كورونا يرتفع بشكل كبير في المملكة
هؤلاء لا يصابون بكورونا أبداً.. أدلة علمية تكشف هؤلاء لا يصابون بكورونا أبداً.. أدلة علمية تكشف
تفاصيل القبض على مطربة مصرية ليلة رأس السنة! تفاصيل القبض على مطربة مصرية ليلة رأس السنة!
أعراض متشابهة جداً.. هكذا تفرق بين الإنفلونزا وأوميكرون! أعراض متشابهة جداً.. هكذا تفرق بين الإنفلونزا وأوميكرون!
وفاة شقيق كاظم الساهر إثر وعكة صحية مفاجئة وفاة شقيق كاظم الساهر إثر وعكة صحية مفاجئة
قبل أن تذهب
مسؤول أميركي كبير: إيران اقتربت من إنتاج القنبلة النووية
مسؤول أميركي كبير: إيران اقتربت من إنتاج القنبلة النووية
اكتشف المزيد