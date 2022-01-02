رانغنيك: لن أسمح بانتقال كافاني من مانشستر يونايتد

أبدى الألماني رالف رانغنيك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، رغبته في الإبقاء على مهاجمه الأوروغوياني إدينسون كافاني في صفوف الفريق، مشيرا إلى أنه لن يسمح له بالرحيل عن الفريق في الشهر الجاري في فترة سوق الانتقالات الشتوية.

وقال مدرب مانشستر يونايتد قبل مواجهة وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي والمقرر لها الاثنين: كان لدينا محادثات قليلة معه في الأسبوعين الماضيين، ربما كان اللاعب الذي تحدثت معه كثيرا، لقد أخبرته منذ أول يوم لي هنا، أنه بالنسبة لي يعد لاعبا له أهمية كبيرة.

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وتابع رانغنيك: ربما يكون اللاعب الوحيد الذي يمكنه اللعب كمهاجم وظهره للمرمى أو وجهه للمرمى.

وأوضح المدرب الألماني: الاحترافية التي يتحلى بها وأخلاقيات العمل لديه مدهشة، لقد أخبرته أنني أرغب في وجوده بشدة حتى نهاية الموسم، وهو يعلم ذلك، يعلم مدى تقديري واحترامي له، وهذا هو السبب الذي جعلني أبدأ به في مواجهة بيرنلي إلى جانب كريستيانو رونالدو.

وسجل كافاني (34 عاماً) 19 هدفا في 49 مباراة للفريق منذ انضمامه إليه في أكتوبر عام 2020 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يعد هدافه التاريخي.

وكان كافاني يفكر بجدية في الرحيل عن "أولد ترافورد" في نهاية الموسم الماضي، لكنه وافق على عقد لمدة عام آخر، لكن الأحاديث حول مستقبل المهاجم المخضرم تزايدت في الفترة الأخيرة.