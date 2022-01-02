موناكو يقيل مدربه الكرواتي كوفاتش

أعلن موناكو المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم السبت إنه انفصل عن المدرب نيكو كوفاتش.



وتولى كوفاتش البالغ عمره 50 عاما تدريب موناكو في يوليو 2020 بعد رحيل المدرب روبرت مورينو وقاده في 74 مباراة بجميع المسابقات.



واحتل موناكو المركز الثالث في الدوري في الموسم الماضي لكنه يحتل المركز السادس في الموسم الحالي برصيد 29 نقطة من 19 مباراة متأخرا بفارق 17 نقطة عن باريس سان جيرمان المتصدر.



وأوضح موناكو أنه أبلغ المدرب الكرواتي بالقرار يوم الخميس وأنه سيعلن عن اسم المدرب الجديد قريبا.



ويحل موناكو ضيفا على كيفي روين، المنافس في الدرجة الثانية، في دور 32 من كأس فرنسا الأحد.



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