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واتفورد يرفض انضمام سار إلى منتخب السنغال

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سار واتفورد
سار في مباراة سابقة مع واتفورد

واتفورد يرفض انضمام سار إلى منتخب السنغال

داكار - رويترز

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كشف الاتحاد السنغالي لكرة القدم يوم الأحد أن نادي واتفورد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز يرفض السماح للاعب الوسط السنغالي إسماعيلا سار بالانضمام لمنتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في الكاميرون الأحد المقبل.

وأشار الاتحاد إلى أن واتفورد أبلغه يوم الجمعة الماضي بأنه لن يسمح لسار بالمشاركة في البطولة الإفريقية المقبلة بينما ترشح التوقعات السنغال للمنافسة بقوة على اللقب.

وقال الاتحاد السنغالي في بيان يحمل توقيع أمينه العام فيكتور سيه سيسيه، إن النادي الإنجليزي برر رفضه السماح للاعب بالانضمام لمنتخب بناء على حجج وأسباب "زائفة".

وأضاف البيان: رد الاتحاد السنغالي مباشرة لتأكيد استدعاء اللاعب وضرورة قيام النادي بالسماح للاعب بالانضمام للمنتخب في موعد لا يتجاوز الثالث من يناير.

وأوضح الاتحاد السنغالي أنه سيلجأ إلى الاتحاد الدولي (الفيفا) إذا أصر واتفورد على رفضه.

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