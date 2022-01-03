أزبلكويتيا يعترف: المنافسة على الدوري صعبة بوجود مانشستر سيتي

قال الإسباني سيزار أزبلكويتيا، لاعب فريق تشيلسي، إن على فريقه أن يخطو خطوات مهمة لمواجهة تحدي ملاحقة مانشستر سيتي على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن تشيلسي قاتل من أجل تحقيق نقطة التعادل مع ليفربول (انتهت المباراة 2 - 2 ) في ملعب "ستامفورد بريدج" مساء الأحد، في واحدة من مباريات القمة في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

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وحقق تشيلسي نقطة مهمة في ظل غياب مهاجمه البلجيكي المستبعد روميلو لوكاكو، لكنه لا يزال بعيدا بفارق عشر نقاط خلف مانشستر سيتي الذي يدافع عن لقبه كبطل للمسابقة.

وبسؤاله حول استفادة مانشستر سيتي من نتيجة التعادل بين تشيلسي وليفربول قال أزبلكويتا: بالطبع إنهم في القمة، وهذه هي كرة القدم. لقد جعلوا المعايير أكثر صعوبة في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

وتابع المدافع الإسباني: الأمر كان عائدا لتقليص الفارق منذ بداية الموسم، نحن بحاجة لرفع مستوانا.

ويعتقد أزبلكويتا أن لاعبي تشيلسي يجب أن يكون فخورين بروحهم القتالية وعودتهم في المباراة، رغم تذبذب صورة الفريق بشكل عام في بطولة الدوري.

وقال أزبلكويتا في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: كنا متأخرين بهدفين وقاتلنا من أجل العودة، أردنا أكثر من التعادل لكننا لم نخسر ثقتنا بأنفسنا أبدا.

وأضاف: شعرنا في الشوط الثاني بأننا قادرون على تسجيل الهدف الثالث. كان علينا أن نقاتل من أجل العودة، وقدمنا كل ما لدينا على أرض الملعب.

ويحتل تشيلسي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة بفارق عشر نقاط خلف المتصدر مانشستر سيتي مع خوض الفريقين 21 مباراة.