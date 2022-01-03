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استفتاء "كيكر".. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب

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ليفاندوفسكي
اللاعب البولندي حصل على 43.2% من الأصوات

استفتاء "كيكر".. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب

العربية.نت

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فاز روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ بجائزة أفضل لاعب كرة قدم، ويورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل مدرب، بحسب استطلاع بين لاعبي الدوري الألماني أجرته مجلة "كيكر" الرياضية.

وكشفت "كيكر" في نسختها الصادرة يوم الإثنين إن ليفاندوفسكي حصل على 43.2 في المائة من الأصوات من 234 لاعباً شملهم الاستطلاع.

وجاء محمد صلاح لاعب ليفربول في المركز الثاني بفارق ضئيل بنسبة 20.5 في المائة ، بينما جاء الفائز بالكرة الذهبية ليونيل ميسي من باريس سان جيرمان في المركز الثالث.

واحتل كلوب المركز الأول في قائمة المدربين بنسبة 34.6 في المائة ، متقدما على زميله الألماني توماس توخيل من تشيلسي الفائز بدوري أبطال أوروبا (24.8) والإسباني بيب غوارديولا من مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما صنف لاعبو الدوري الألماني، الدوري الإنجليزي الممتاز بأنه أفضل دوري بأغلبية 67.9 في المائة.

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