بايرن ميونيخ يعلن عن إصابتين جديدتين بكورونا

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، الاثنين، إصابة لاعبين جديدين في صفوفه على الأقل بفيروس كورونا، هما الفرنسيان لوكاس هيرنانديز وتانغي نيانزو، فيما ينتظر نتائج فحوصات ثلاثة آخرين.

وأشار النادي البافاري إلى أن اللاعبين اللذين هما في حالة جيدة، قد وضعا في الحجر الصحي بعد عودتهما من الإجازة.

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وكان بطل الدوري الألماني أعلن السبت إصابة أربعة من لاعبيه بفيروس كورونا هم الحارس مانويل نوير، كينغسلي كومان، كورنتان توليسو، وعمر ريتشاردز.

ولا يزال النادي ينتظر نتائج اختبارات لوروا سانيه، الفرنسي دايو أوباميكانو، والكرواتي يوزيب ستانيشيتش الذي سبق وأصيب بكورونا في نوفمبر الماضي.

وكان افتقد العملاق البافاري إلى لاعب خط الوسط يوزوا كيميتش لفترة بلغت أربعة أسابيع في ديسمبر الماضي بعد إصابته بالفيروس ومضاعفاتها على حالته الصحية.

وأشعل كيميتش جدلًا كبيرًا في أكتوبر عندما رفض الحصول على اللقاح المضاد لكوفيد-19 لمخاوف شخصية لكنه قال الشهر الماضي انه سعيد بتلقي اللقاح.

يستأنف بايرن مبارياته في البوندسليغا الجمعة بمواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ والتي ستقام من دون حضور الجمهور بسبب تفشي الفيروس.