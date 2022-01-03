تشافي يصف فوز برشلونة على مايوركا بـ"التاريخي"

وصف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة فوز فريقه يوم الأحد على مايوركا في الجولة 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم بـ"التاريخي"، نظراً للغيابات الكثيرة التي عانى منها قبل المباراة.

وسافر برشلونة إلى مايوركا دون الموقوف سيرجيو بوسكيتس، وخمسة لاعبين مصابين هم أنسو فاتي وبيدري وممفيس ديباي ومارتن بريثويت وسيرجي وروبرتو، إلى جانب ثمانية لاعبين بسبب انتشار فيروس كورونا في الفريق هم سيرجينو ديست وفيليب كوتينيو وعبد الصمد الزلزولي وجوردي ألبا وأليكس بالدي وعثمان ديمبلي وغافي وداني ألفيس.

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وقال تشافي بعد المباراة: هذا فوز تاريخي لنا وأنا لا أبالغ بذلك. افتقدنا عددا كبيرا جدا من اللاعبين وسنعود إلى مدينتنا بالفوز. هذه ثلاث نقاط تستحق وزنها من الذهب.



وأضاف: ظهر اللاعبون الشبان بشكل رائع وأنقذ تير شتيغن محاولة لا تتكرر. أنا سعيد أننا حققنا الفوز.



ووصف تشافي إقامة المباراة رغم هذه الظروف هو أمر "سخيف"، حيث اضطر لاستدعاء تسعة لاعبين من أكاديمية برشلونة وبدأ منهم الثنائي إلياس أخوماش وفيران جوتغلا إلى جانب دي يونغ.



لكن في النهاية كانت ليلة المهاجم الهولندي ليسجل هدف الفوز ويقود برشلونة للتقدم إلى المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية الموسم المقبل، ولأول مرة منذ تعيين تشافي بدلا من رونالد كومان في نوفمبر الماضي.