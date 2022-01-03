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تشيلسي يمدد عقد تياغو سيلفا

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تياغو سيلفا
تياغو سيلفا

تشيلسي يمدد عقد تياغو سيلفا

لندن - أ ف ب

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مدد قلب الدفاع البرازيلي تياغو سيلفا عقده لمدة عام مع تشيلسي الإنجليزي حتى العام 2023، بحسب ما أعلن النادي اللندني الاثنين.

وقالت المديرة التنفيذية لتشيلسي مارينا غرانوفسكايا في بيان: إن خبرة، قيادة، وأداء تياغو سيلفا كانت وتبقى مهمة للغاية للفريق، لذلك نحن سعداء للغاية بتمديد عقده لعام إضافي.

وأضاف النادي الذي يحتل المركز الثاني حالياً في الدوري الإنجليزي الممتاز أن سيلفا: حافظ هذا الموسم على مستوى أداء استثنائي، جعله عنصراً أساسياً لتوماس تتوخل وأحد محبوبي الجماهير.

ووصل سيلفا (37 عاماً) كلاعب حر إلى تشيلسي في صيف 2020 آتياً من باريس سان جرمان الفرنسي الذي قضى معه ثماني سنوات، وحقق في موسمه الأول مع النادي الإنجليزي لقب دوري أبطال أوروبا في 2021.

وقال سيلفا: لم أفكر أبداً في اللعب لمدة ثلاث سنوات في هذا النادي العظيم، حيث يلعب تحت قيادة الألماني توخل الذي دربه في النادي الباريسي أيضاً.

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