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نجم ريال مدريد يتحول إلى صيد الأسماك

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كوينتراو مع رونالدو وبيبي

نجم ريال مدريد يتحول إلى صيد الأسماك

العربية.نت

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قرر البرتغالي فابيو كوينتارو، اللاعب السابق لريال مدريد والمنتخب البرتغالي، التوجه نحو مهنة صيد الأسماك، وذلك بعد اعتزاله اللعب رسميا.

وحقق الظهير الأيسر السابق، لقبين دوري أبطال أوروبا مع نادي العاصمة الإسبانية والدوري الإسباني أيضا مرتين، إلى جانب كأس الملك والسوبر الإسباني، وثلاثة ألقاب بالنسبة لكأس العالم للأندية، إضافة إلى الفوز بالسوبر الأوروبي مرتين، خلال أكثر من 100 مباراة بقميص الفريق.



وأنهى صاحب الـ "33 عاما" مسيرته نهاية الموسم الماضي بعد فترة قضاها مع النادي الذي تأسس فيه، وهو ريو أفي البرتغالي.

وكشف كوينتارو أنه متفرغ لصيد للأسماك، وقال في حوار تلفزيوني: العمل في البحر ليس عيبا، إنها وظيفة مثل أي وظيفة أخرى، ليس هذا فحسب، فالبحر جميل ونحن بحاجة إليه.



وأضاف: الأشخاص الذين يحبون البحر يحتاجون إلى تحقيق أحلامهم، إنها أيضا وظيفة للأجيال الجديدة، كان والدي يمتلك قاربا، وكان يصطاد وأرافقه دائما عندما كنت طفلا، حياتي كانت عبارة عن البحر وصيد الأسماك.

وواصل اللاعب الذي شارك أساسيا في نهائي دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد الشهير بـ "العاشرة": كنت أعلم أن كرة القدم ستنتهي يوما ما، وأن علي أن أسلك اتجاها جديدا في حياتي، وسعادتي هي هذا القارب، وهذه هي الحياة التي أريد أن أعيشها.

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