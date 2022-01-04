إصابة دوناروما بفيروس كورونا

أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي، الثلاثاء، عن إصابة حارسه الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما بفيروس كورونا، بعد يوم من خوضه مباراة في منافسات الكأس المحلية.

وسيغيب بطل أوروبا عن مباراة القمة ضد المضيف ليون في الدوري الأحد على أن يحمي العرين الكوستاريكي كيلور نافاس.

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وانضم بالتالي دوناروما (22 عامًا) إلى قائمة طويلة من لاعبي فريق العاصمة المصابين بكوفيد-19.

غاب خمسة لاعبين، بمن فيهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي دانيلو بيريرا، عن مباراة الكأس الاثنين التي فاز بها الفريق بسهولة برباعية نظيفة على فان من الدرجة الرابعة ليعبر الى الدور الـ16.

قال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الاثنين: إنه فيروس غريب. نتابع حالة كل لاعب، ندرك أن عدد المصابين قد يرتفع.

وعاد الإسباني خوان بيرنات إلى صفوف متصدر الدوري بعد أن أصيب بالفيروس خلال فترة التوقف الشتوية بعد أن جاءت نتيجة فحصه سلبية مرتين تواليًا يومي الاثنين والثلاثاء وفق ما أعلن النادي، على أن يعاود التمارين الأربعاء.

وفتك الفيروس بالعديد من الأندية الفرنسية مع التفشي السريع لمتحورة "أوميكرون"، إذ أرجئت المباراة المقررة الأحد بين أنجيه وسانت إتيان، فيما تبدو مواجهة بوردو ومرسيليا الجمعة مهددة بالتأجيل.