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توخيل يرد على تصريحات لوكاكو

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توخيل ولوكاكو

توخيل يرد على تصريحات لوكاكو

لندن - رويترز

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قال توماس توخيل مدرب تشيلسي، يوم الثلاثاء، إن تعليقات المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو التي انتقد فيها أساليب لعب المدرب الألماني لم تكن مقصودة، مضيفا أن اللاعب اعتذر بالفعل عنها وعاد إلى التدريبات.

واستبعد اللاعب من تشكيلة مباراة انتهت بالتعادل 2-2 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد بعدما أبلغ لوكاكو شبكة "سكاي إيطاليا" بأنه غير سعيد بأسلوب توخيل، مضيفا أنه يود العودة إلى إيطاليا في وقت ما خلال مسيرته.

وقال توخيل للصحافيين قبل مواجهة ضيفه توتنهام هوتسبير في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس الرابطة يوم الأربعاء: منحناه الوقت لمراجعة نفسه. اعتذر لوكاكو وعاد إلى التشكيلة خلال التدريبات يوم الثلاثاء. كان الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي أن أفهم بوضوح أن تعليقاته لم تكن مقصودة وأنه لم يفعل ذلك متعمدا لإحداث ضجة قبل مباراة كبيرة.

وانضم لوكاكو إلى تشيلسي من إنتر ميلان قبل بداية الموسم في صفقة قياسية للنادي مقابل 97.5 مليون جنيه إسترليني (131.83 مليون دولار).

وأضاف توخيل: أحدث بعض الضجيج الذي لا تريده لكن لا توجد شكوك بشأن التزامه تجاه الفريق.

وخوفا من أي ردود فعل غاضبة من الجماهير على تصريحات لوكاكو قال توخيل إن مسؤولية اللاعب الآن التخلص من هذه الفوضى مضيفا أن النادي سيعتني به.

وتابع: يدرك تماما ما حدث وما فعله لكن يمكنه التعامل مع الأمر، نحن سعداء باستمراره وسنحميه. إذا كان هناك من يختلف بشدة مع هذا الطرح فإنني أعتقد أننا نضع مصلحة الفريق أولا قبل كل شيء نفعله.

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