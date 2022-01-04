رجل أعمال صربي يستحوذ على ساوثهامبتون الإنجليزي

أكد نادي ساوثهامبتون الإنجليزي يوم الثلاثاء اكتمال صفقة الاستحواذ عليه من جانب شركة "سبورت ريبابليك" المدعومة من رجل الأعمال الصربي دراغان تشولاك.

وكان رجل الأعمال الصيني جيشينج جاو يتطلع منذ عدة سنوات لبيع حصته البالغة 80% من أسهم ساوثهامبتون، والتي اشتراها في 2017.

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وباع جاو حصته إلى شركة "سبورت ريبابليك" التي تعمل في مجال الرياضة والترفيه، في الوقت الذي احتفظت فيه كاترينا ليبر بحصتها البالغة 20% من أسهم ساوثهامبتون.

ويعتبر تشولاك المستثمر الأبرز في شركة "سبورت ريبابليك" ومقرها في لندن ، والتي أسسها هنريك كرافت وراسموس انكرسين، الذي تنحى مؤخرا عن منصب المدير الرياضي في نادي برنتفورد .