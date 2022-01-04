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كليمو يتولى تدريب موناكو خلفاً لكوفاتش

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كليمو فاز بثلاثة ألقاب متتالية في الدوري البلجيكي

كليمو يتولى تدريب موناكو خلفاً لكوفاتش

موناكو - رويترز

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أعلن نادي موناكو، الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، تعيين المدرب فيليب كليمو حتى يونيو 2024 بعد الانفصال عن نيكو كوفاتش الأسبوع الماضي.

وفاز كليمو (47 عاما) بثلاثة ألقاب متتالية للدوري البلجيكي، حيث نال لقب 2018-2019 مع جنك قبل حصد لقبين مع كلوب بروج.

وخلال مسيرته كلاعب، خاض كليمو 333 مباراة مع بروج وأحرز 45 هدفا، كما شارك في 38 مباراة دولية مع بلجيكا.

وقال بول ميتشيل المدير الرياضي لموناكو: نحن مقتنعون أن الأساس الثابت الذي بنيناه على مدار آخر 18 شهرا، إلى جانب خبرة فيليب في تحقيق الانتصارات والقيادة بطريقة حديثة وعقليته الطموحة، ستصل بمشروعنا الرياضي إلى المستوى التالي.

وتولى كوفاتش مدرب بايرن ميونخ السابق مسؤولية قيادة موناكو في يونيو 2020 وقاده لاحتلال المركز الثالث بالدوري الموسم الماضي.

ويحتل موناكو المركز السادس في الدوري المحلي برصيد 29 نقطة وبفارق 17 نقطة عن باريس سان جيرمان المتصدر، وسيلعب ضد نانت سابع الترتيب يوم الأحد المقبل.

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