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لوكاكو يعتذر لتوخيل.. ويقرر البقاء مع تشيلسي

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لوكاكو توخيل
لوكاكو أدلى بتصريحات تلفزيونية مثيرة الأسبوع الماضي

لوكاكو يعتذر لتوخيل.. ويقرر البقاء مع تشيلسي

لندن - د ب أ

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كشفت تقارير صحافية في انجلترا يوم الثلاثاء أن روميلو لوكاكو مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم اعترف في جلسة مع المدير الفني توماس توخيل بأن المقابلة التلفزيونية المثيرة للجدل التي أجراها في إيطاليا كانت خطأ.

وذكرت محطة "سكاي سبورتس" التلفزيونية الرياضية أن البلجيكي الدولي عازم على عدم الرحيل عن تشيلسي في موسمي الانتقالات في الشتاء الحالي والصيف المقبل.

ولم يعلق تشيلسي حتى الآن على اللقاء الذي جمع بين المدير الفني الألماني ونجم هجوم الفريق، وهو اللقاء الذي وصفته وسائل إعلام بأنه كان ناجحا.

كان لوكاكو أجرى المقابلة مع محطة "سكاي سبورتس" قبل بضعة أسابيع لكن المقابلة لم تذع قبل يوم الخميس الماضي لأول مرة وقال فيها لوكاكو إنه غير راض عن دوره في الفريق وإنه يود العودة إلى انترميلان في المستقبل القريب.

وشكا لوكاكو (28 عاماً) في المقابلة من قلة مشاركاته مع تشيلسي ووجه انتقادات إلى توخيل بشكل غير مباشر.

وأفاد تقرير القناة بأن لوكاكو اعترف بأنه ما كان ينبغي أن يدلي بمثل هذه التعليقات وهي التي أدت بتوخيل إلى استبعاد لوكاكو من القائمة في مباراة ليفربول الأحد.

وذكرت القناة أنه لم يجر مناقشة رحيل لوكاكو على الإطلاق خلال جلسة المحادثات بين اللاعب والمدير الفني.

كان لوكاكو انتقل إلى تشيلسي في الصيف الماضي قادما من إنتر ميلان في صفقة هي الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي حيث بلغت قيمتها 115 مليون يورو.

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