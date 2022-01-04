لوك شو يشكك في التزام لاعبي مانشستر يونايتد

شكك لوك شو مدافع مانشستر يونايتد في تكاتف والتزام فريق المدرب رالف رانغنيك عقب الخسارة بملعبه 1-صفر من وولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين في أحدث انتكاسة بموسمه المضطرب.

وقال شو لمحطة "سكاي سبورتس": يجب أن نضغط أكثر على أنفسنا ويجب أن نلعب بندية. نحن اللاعبون هنا منذ وقت طويل وربما تعثرنا الليلة. لا اعتقد أننا نتكاتف جميعا. انظر إلى اللاعبين لدينا، نملك قدرات مذهلة لكن أحيانا القدرات لا تكون كافية.

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وحسم هدف جواو موتينيو اللقاء في أولد ترافورد لكن كان يمكن لوولفرهامبتون التفوق مبكرا بعد أن صنع العديد من الفرص في الشوط الأول.

وأضاف مدافع منتخب إنجلترا: لم يكن كافيا، تعثرنا حقا ولم نتمكن من التحكم في الكرة ولم نحسن التعامل عند فقدها ولم نتحل بالشراسة الكافية ولم نفرض ضغطا عليهم.

وواصل: ربما بدت مباراة سهلة لهم. أداء محبط وكذلك النتيجة ولم تكن هناك خيارات عديدة عند امتلاك الكرة ولم نتخذ المبادرة.

وتابع: نحتاج إلى شراسة وحافز أكبر وداخل غرف الملابس نعرف ما نريده لكن داخل الملعب نحتاج لبذل كل جهد ممكن وللفوز بمثل هذه المباريات يجب أن نلتزم تماما. هذا قاس ومحبط.

ولن يلعب يونايتد مباريات حتى العاشر من يناير الجاري عند مواجهة أستون فيلا ويأمل شو أن تجلب التدريبات في كارينغتون مع رانغنيك بعض التغيير.

وواصل: لدينا الوقت لاستعادة التركيز وأمامنا أسبوع للتدريب وربما يجلب المدرب بعض الأفكار عما يريده في الملعب.