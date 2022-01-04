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مرض مزمن يصيب لاعب ريال مدريد

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ميغيل غوتيريز في صورة سابقة مع بنزيمة

مرض مزمن يصيب لاعب ريال مدريد

العربية.نت

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كشفت تقارير صحافية، يوم الثلاثاء، أن ميغيل غوتيريز، الظهير الأيسر لريال مدريد، يعاني من مرض مزمن منذ أكثر من عام، مما جعله يفقد الكثير من الوزن.

وبحسب التقرير الذي نشرته "ماركا" عبر موقعها الإلكتروني، فإن اللاعب الشاب البالغ من العمر "20 عاما" لم يتمكن من إكمال مباراة لرديف ريال مدريد في 21 نوفمبر 2020، وطلب التبديل في الدقيقة 69.



وأضافت الصحيفة الإسبانية: بعد ذلك بدأ الأمر بانخفاض حالته البدنية بشكل مثير للقلق، وفقد الكثير من وزنه وكان يشعر بالكسل، لم يكن يلعب إلى 24 يناير 2021، وتم تشخصيه بإصابته بمرض التهاب القولون التقرحي الحاد، وهو مرض مزمن سيرافقه في مسيرته الاحترافية، مثل مرض السكري بالنسبة للمدافع ناتشو.

وأوضح التقرير: كان التشخيص خطير جدا بالنسبة لميغيل، لأنه انتشر في جميع أنحاء القولون في الأيام الأولى، بسبب فقر الدم.

وودع ميغيل غوتيريز عام 2021، بعشر مباريات مع الفريق الأول لريال مدريد، من ضمنها 8 انتصارات للفريق، ومؤخرا قام بقص شعره، وعزز الجزء العلوي من جسمه وعضلاته بشكل عام، وقام بزيادة تدريباته في أكاديمية النادي والمنزل أيضا، مع اتباع نظام غذائي خاص.

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