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ليفربول يطلب تأجيل مباراة أرسنال بسبب إصابات كورونا

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فان ديك أرسنال ليفربول
من مباراة سابقة بين الفريقين

ليفربول يطلب تأجيل مباراة أرسنال بسبب إصابات كورونا

ليفربول - رويترز

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طلب ليفربول يوم الثلاثاء من رابطة أندية كرة القدم في إنجلترا تأجيل مباراة ذهاب الدور قبل النهائي لكأس الرابطة أمام أرسنال والمقررة يوم الخميس بسبب ارتفاع حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في النادي، بعدما ألغى تدريبات الفريق الأول.

وقال النادي في بيان: طلب ليفربول رسميا من رابطة أندية كرة القدم في إنجلترا إعادة ترتيب موعد المباراة بعد الاشتباه في حالات إصابة أخرى بكوفيد-19 بين اللاعبين وأفراد الطاقم. تؤثر هذه الحالات الجديدة إضافة إلى عوامل أخرى مثل الإصابات والمرض على اختيار التشكيلة.

وواصل: من بين الاعتبارات التي أدت إلى تقديم هذا الطلب اليوم إلى رابطة الدوري منح الجماهير أكبر قدر ممكن من الوقت قبل اتخاذ القرار بتأجيل محتمل للمباراة.

وغاب المدرب يورغن كلوب والحارس أليسون بيكر والمهاجم روبرتو فيرمينو والمدافع جويل ماتيب عن التعادل 2-2 مع تشيلسي مطلع الأسبوع بعد إصابتهم بكورونا.

كما خضع فيرجيل فان ديك وتياغو ألكانتارا وفابينيو وكيرتيس جونز للعزل الذاتي الشهر الماضي.

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