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ميلان يهزم روما ويواصل مطاردة إنتر

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من لقاء ميلان وروما

ميلان يهزم روما ويواصل مطاردة إنتر

ميلان - د ب أ

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واصل ميلان مطاردة جاره اللدود إنتر في الصراع الساخن بينهما على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 3 - 1 على ضيفه روما، يوم الخميس، في المرحلة الـ20 للمسابقة.

وارتفع رصيد ميلان، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عنه منذ موسم 2010 - 2011، إلى 45 نقطة، في المركز الثاني، بفارق نقطة وحيدة خلف إنتر (المتصدر)، الذي تأجل لقائه مع مضيفه بولونيا، الذي كان مقررا اليوم بنفس المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد روما، الذي تكبد خسارته الثامنة خلال الموسم الحالي، عند 32 نقطة في المركز السابع.

وتقدم ميلان بهدف مبكر عن طريق نجمه الفرنسي أوليفيه جيرو في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء، فيما أضاف البرازيلي جونيور ميسياس الهدف الثاني في الدقيقة 17.

وأشعل تامي أبراهام المباراة من جديد، عقب تسجيله هدف تقليص الفارق لروما في الدقيقة 40، قبل أن تتضاعف معاناة فريق العاصمة الإيطالية، الذي لعب بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 74، عقب تلقي مدافعه الهولندي ريك كارسدورب بطاقة حمراء، لحصوله على الإنذار الثاني.

واستغل ميلان النقص العددي في صفوف منافسه، ليطلق رصاصة الرحمة على آماله في اقتناص نقطة التعادل، عقب إحراز البرتغالي رافاييل لياو الهدف الثالث في الدقيقة 82.

وازدادت الأمور صعوبة على روما بعدما لعب بتسعة لاعبين، عقب طرد لاعبه جيانلوكا مانشيني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، بعد تسببه في ركلة جزاء، أهدرها النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش.

بهذا الفوز، واصل ميلان تفوقه على روما في مواجهاتهما المباشرة، بعدما تغلب عليه للمباراة الثالثة على التوالي.

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