أستون فيلا يضم البرازيلي كوتينيو بنظام الإعارة

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة أنه توصل إلى اتفاق لضم فيليبي كوتينيو من برشلونة الإسباني بعقد إعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ويتضمن العقد بندا يتيح لأستون فيلا شراء اللاعب البرازيلي الدولي، الذي يتوقع الآن أن يسافر إلى برمنغهام لإتمام إجراءات عقد الإعارة، حسبما أشارت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

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وسيلعب كوتينيو تحت قيادة ستيفن جيرارد المدير الفني لأستون فيلا، علما بأنهما لعبا سويا ضمن صفوف ليفربول من قبل.

وذكر أستون فيلا أن "الاتفاقية التي تتوقف على استكمال اللاعب للفحوص الطبية وتسلمه تصريح العمل، تتضمن أيضا بندا لشراء اللاعب، وسيسافر فيليبي إلى برمنغهام خلال الساعات الـ 48 المقبلة."

وأعلن برشلونة أن أستون فيلا سيدفع جزءا من راتب كوتينيو، العائد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من جديد بعد غياب أربعة أعوام عن المسابقة.

وكان كوتينيو قد انضم إلى برشلونة قادما من ليفربول عام 2018 لكنه عانى في كامب نو وقضى موسم 2019 - 2020 معارا إلى بايرن ميونخ الألماني، الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا.

ورغم أنه توج مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني في عامي 2018 - 2019، لم يظهر اللاعب أبدا بنفس المستويات التي قدمها في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول. وأصبح كوتينيو أول صفقة لأستون فيلا منذ تعيين جيرارد تدريب الفريق قادما من جلاسكو رينجرز الاسكتلندي في نوفمبر الماضي. وقال جيرارد :"توج بلقب الدوري مرتين مع برشلونة، وكذلك لقب كأس إسبانيا مرتين."

وأضاف أنه بالنظر إلى سجل اللاعب ومسيرته :"ستجدون أنه يفوز أينما يذهب... لا أعتقد أنك يمكن أن تحصل على لقب "الساحر" إن لم تكن لاعب كرة قدم مميز."