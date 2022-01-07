ليفربول يعيد فتح مقر تدريباته

أعاد نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم فتح ملعب تدريبات الفريق الأول يوم الجمعة بعد إغلاقه لمدة 24 ساعة بسبب انتشار العدوى بفيروس كورونا بين لاعبي وإداريي الفريق.

وستتواصل الاستعدادات للمباراة المقررة أمام شروسبري تاون بعد غد الأحد في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث سيتولى المدرب المساعد بيتر كرافيتز قيادة اللاعبين المتاحين بالفريق.

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كذلك سيتولى كرافيتز مهام التحدث لوسائل الإعلام قبل المباراة خلال مؤتمر صحفي يقام يوم السبت.

ونظرا لأن الإغلاق كان لملعب تدريب الفريق الأول فقط، تمكنت فرق القطاعات العمرية بليفربول من مواصلة التدريبات، ويتوقع أن يشارك في المباراة أمام شروسبري تاون، عدد من لاعبي فريق تحت 23 عاما.

وتنتهي فترة العزل للمدير الفني يورغن كلوب واللاعبين أليسون بيكر وجويل ماتيب وروبرتو فيرمينو بحلول مطلع الأسبوع، لكن لم يتأكد بعد ما إذا كانوا سيتواجدون في مباراة الكأس المقررة على ملعب "أنفيلد" أم لا.

ولا يزال بيب لايندرز المدرب المساعد الآخر في ليفربول غائبا، بعد أن كشفت الفحوص يوم الثلاثاء الماضي عن إصابته بالعدوى، ولا يزال عدد من اللاعبين والإداريين الآخرين يخضعون للعزل، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".