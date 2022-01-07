منتخب سيراليون يغادر إلى الكاميرون عبر قارب

غادر منتخب سيراليون الأول لكرة القدم، يوم الخميس، إلى الكاميرون عبر قارب من أجل المشاركة في بطولة أمم إفريقيا التي تنطلق في التاسع من يناير الجاري وتستمر إلى 6 فبراير المقبل.

ونشر اتحاد سيراليون لكرة القدم عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمغادرة بعثة الفريق إلى الكاميرون عبر قارب، وعلق عليها: نجوم الجبال يغادرون إلى الكاميرون من أجل المشاركة في بطولة أمم إفريقيا.

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ويتواجد منتخب سيراليون في المجموعة الخامسة إلى جانب كل من الجزائر وساحل العاج وغينيا الإستوائية، ويبدأ الفريق مشواره أمام الجزائر بطل النسخة الأخيرة، يوم الثلاثاء المقبل.