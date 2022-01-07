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يوفنتوس يتعادل مع نابولي في الدوري الإيطالي

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من لقاء يوفنتوس ونابولي

يوفنتوس يتعادل مع نابولي في الدوري الإيطالي

تورينو - د ب أ

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ابتعد فريقا يوفنتوس وضيفه نابولي خطوة جديدة عن سباق المنافسة على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما تعادلا 1 - 1، يوم الخميس، في قمة مباريات المرحلة العشرين للمسابقة.

واحتفظ الفريقان بمركزيهما في جدول الترتيب، حيث تواجد نابولي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف إنتر، الذي يتربع على الصدارة، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة مع مضيفه بولونيا.

في المقابل، بقي يوفنتوس في المركز الخامس برصيد 35 نقطة، مبتعدا بفارق 3 نقاط خلف أتالانتا، صاحب المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، الذي لديه مباراة مؤجلة أيضا مع ضيفه تورينو.

وتقدم نابولي عن طريق نجمه البلجيكي المخضرم درايس ميرتينز في الدقيقة 23، فيما أحرز فيديريكو كييزا هدف التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 54.

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