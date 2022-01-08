كونتي يحث على التعامل مع اللاعبين بـ "صدق"

أكد الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على أهمية المصارحة والصدق في التعامل مع اللاعبين عقب هزيمة فريقه اللندني 2-صفر أمام جاره تشيلسي في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية للعبة الشعبية الأسبوع الماضي.

وسيطر تشيلسي على المباراة من بدايتها ونجح في حسمها بفضل هدفين من لاعبه كاي هافرتس وبن ديفيز مدافع توتنهام الذي هز شباك فريقه عن غير قصد.

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واعترف كونتي أن مستوى فريقه أقل فعليا من تشيلسي وأكد على أهمية الصراحة والصدق في التعامل مع لاعبيه، قائلا "علاقتي مع اللاعبين أساسها الحقيقة. ليس هنا فقط بل في الماضي أيضا".

وأضاف المدرب المخضرم "عندما كنت لاعبا كنت أكره أي مدرب إذا قال لي أي عبارات لطيفة كاذبة للحفاظ على هدوئي وعلى العلاقة معه. إذا أردت تحقيق تحسن فعليك إبلاغ اللاعبين بالحقيقة".

وأردف كونتي قائلا "لاعبو فريقي يعرفون أنني دوما أقول لهم الحقيقة لأن الحقيقة هي مفتاح التقدم".

وأشار كونتي إلى أن الهزيمة أمام تشيلسي ستمنح فريقه فرصة لفهم نقاط ضعفه "لأن المرء يتعلم من الهزيمة أكثر مما يتعلمه من الفوز".

وسيلتقي توتنهام مع موركامب المنتمي لدوري القسم الثالث في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد.