الإصابة تغيب مدافع برشلونة عن السوبر الإسباني

قال نادي برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد إن مدافعه إيريك غارسيا سيغيب عن الملاعب لمدة خمسة أسابيع، بسبب إصابته في عضلات الفخذ الخلفية خلال تعادل الفريق في الدوري خارج أرضه مع غرناطة 1-1 يوم السبت.

واضطر غارسيا (21 عاما) للخروج من المباراة في وقت مبكر من الشوط الثاني وشارك كليمو لينغليه بدلا منه.

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وكان غارسيا انضم إلى النادي الكتالوني قادما من مانشستر سيتي بطل إنجلترا في نهاية الموسم الماضي.

وقال برشلونة في بيان "من المتوقع أن يغيب (غارسيا) عن الملاعب مدة تصل لنحو خمسة أسابيع". وفي أخبار سيئة أخرى للنادي قال برشلونة يوم الخميس إن مدافعه رونالد أراوخو يحتاج لجراحة في اليد، بينما أصيب لاعب الوسط فرينكي دي يونغ في ربلة الساق.

ويحتل برشلونة المركز السادس بين فرق الدوري الإسباني العشرين برصيد 32 نقطة من 20 مباراة وسيسافر إلى الرياض لخوض مباراته في قبل نهائي كأس السوبر الإسبانية أمام ريال مدريد الأربعاء المقبل.