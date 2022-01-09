شيك: لا أفكر بالرحيل عن ليفركوزن

أعلن باتريك شيك مهاجم نادي بايرليفركوزن الألماني لكرة القدم أنه لا يفكر حاليا في الرحيل عن ناديه.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة يوم الأحد، قال اللاعب التشيكي: "جميل بالطبع أن أقرأ عن وضعي في علاقة مع الأندية الكبيرة، لكنني بالفعل سعيد جدا جدا في ليفركوزن وأسعى إلى التأهل معه إلى دوري أبطال أوروبا، كما أنني أحب العيش في ألمانيا، ومن غير الوارد على الإطلاق بالنسبة لي حاليا أن أفكر في الرحيل إلى نادٍ آخر، وموقفي التعاقدي يعرفه كل شخص ولن أتسبب أبدا في مشاكل لأي نادٍ من أجل تحقيق رحيلي عبر ممارسة الضغط".

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ويرتبط شيك الذي أحرز هدفه السابع عشر في الموسم خلال لقاء يونيون برلين، بعقد مع ليفركوزن مستمر حتى 2025 ولا يتضمن العقد شرطا جزائيا.

وأعرب شيك عن شعوره بالسعادة على نحو خاص للتعاون مع اللاعب الدولي الصاعد فلوريان فيرتس/18 عاما/ وقال: "لا يمكنني أن أتخيل لنفسي شيئا أفضل من أن يكون لدي لاعب خلفي مثل فلوريان، فتفكيره في كرة القدم يشبه تفكيري، وتعاوننا في الملعب ممتاز. فهو لاعب خاص للغاية وموهبة عظيمة. وربما كان صغر سنه أمرا جيدا وأنا بصراحة لم أفكر في هذا".