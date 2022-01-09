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في 7 دقائق.. يوفنتوس يقلب خسارته أمام روما إلى فوز مثير

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هدف دي تشيليو الرابع

في 7 دقائق.. يوفنتوس يقلب خسارته أمام روما إلى فوز مثير

روما - رويترز

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أحرز يوفنتوس ثلاثة أهداف في الشوط الثاني لينتفض ويفوز 4-3 على مضيفه روما في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بالاستاد الأولمبي يوم الأحد، وسيدين بالفضل لحارسه فويتشيخ تشيزني الذي أنقذ ركلة جزاء قرب النهاية بعد طرد زميله المدافع ماتياس دي ليخت.

وهز تامي أبراهام وباولو ديبالا الشباك لكل فريق في الشوط الأول لكن صاحب الأرض تقدم 3-1 بفضل هدفي هنريخ مخيتاريان ولورينتسو بليغريني في بداية الشوط الثاني.

وأدرك يوفنتوس التعادل بثنائية مانويل لوكاتيلي وديان كولوسيفسكي في غضون دقيقتين قبل أن يمنحه ماتيا دي شيليو التقدم 4-3 في الدقيقة 77. وحصل روما على ركلة جزاء فيما طُرد دي ليخت لحصوله على الإنذار الثاني بداعي لمسة يد قبل تسع دقائق من النهاية.

ونجح تشيزني حارس روما السابق في إنقاذ ركلة الجزاء التي سددها بليغريني. ورفع يوفنتوس رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس، متقدما بست نقاط على روما ثامن الترتيب.

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